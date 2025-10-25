CRIME

Gerente de hotel é preso por desvio de mais de R$ 200 mil na Bahia

Homem de 36 anos trabalha no Éden Praia Hotel, em Porto Seguro, no sul baiano

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:10

Éden Praia Hotel, em Porto Seguro Crédito: Divulgação

O gerente do Éden Praia Hotel, em Porto Seguro, no sul da Bahia, foi preso suspeito de desviar aproximadamente R$ 211 mil do estabelecimento onde trabalhava. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (25).

De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu após uma denúncia que apontava a realização de transferências via Pix para contas de titularidade do próprio funcionário, que se aproveitava da função de confiança exercida no setor financeiro do hotel.

Os policiais localizaram o suspeito em uma das dependências internas do hotel, no momento em que realizava uma transação bancária com uma hóspede, o que reforçou as suspeitas de desvio de valores. O homem, que tem 36 anos, admitiu ter solicitado a terceiros a realização de depósitos em suas contas pessoais.

Na revista pessoal, foram encontrados R$ 2 mil em espécie, quantia que, segundo o conduzido, havia sido transferida via Pix pela hóspede e posteriormente sacada. Durante o interrogatório, ele confessou ter desviado cerca de R$ 211 mil. A polícia apura o valor exato e o período dos desvios.