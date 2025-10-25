Acesse sua conta
Mulher morre após tomar refrigerante e espumar pela boca na Bahia

Vítima foi identificada como Ivonete Souza Cruz Gonçalves, de 40 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 16:30

Refrigerante
Refrigerante Crédito: Shutterstock

Uma mulher de 40 anos, identificada como Ivonete Souza Cruz Gonçalves, morreu após passar mal na noite da última sexta-feira (24), em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.

De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, a vítima passou mal após tomar um refrigerante. Ivonete espumou pela boca e pelo nariz, segundo testemunhas.

Ivonete Souza Cruz Gonçalves
Ivonete Souza Cruz Gonçalves Crédito: Reprodução/Redes sociais

Segundo a Polícia Civil, ela foi socorrida para a Policlínica da Rua Nova, mas chegou ao local sem vida. Guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas. Oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso.

Tags:

