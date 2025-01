ATENÇÃO AO PRAZO

Matrícula nas escolas estaduais da Bahia termina nesta terça (21)

Atendimento está voltado a estudantes de todas as redes

A matrícula 2025 nas escolas estaduais da Bahia terminam já na terça-feira (21). Nesses últimos dias, o atendimento está voltado a estudantes de todas as redes, incluindo aqueles vindos de escolas particulares e de outros estados, que buscam vagas no Ensino Médio regular, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.

O processo de matrícula deve ser realizado, exclusivamente, pelo aplicativo ou site ba.gov.br. Para solicitar a vaga, primeiro é necessário criar conta em nome do estudante e, no dia reservado para a matrícula, basta que a pessoa interessada acesse a plataforma e selecione o serviço de matrícula e a escola mais próxima com disponibilidade de vaga para a modalidade, a série e o turno desejados.

A Educação de Jovens e Adultos, modalidade destinada a quem deseja retomar os estudos, está integrada a todas as etapas do calendário de matrícula. Isso significa que os interessados podem realizar a inscrição em qualquer dia reservado ao processo, de acordo com o perfil e a série desejados. Com flexibilidade e suporte, a EJA oferece a chance de recomeçar e alcançar novos objetivos educacionais, reafirmando o compromisso da SEC com a educação inclusiva.