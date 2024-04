PRAIA DA PENHA

Mau tempo provoca encalhe de embarcação em Mar Grande

Uma embarcação sem tripulantes ou passageiros encalhou na Praia da Penha, em Mar Grande. Na manhã deste domingo (21), a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos (CPBA), informou que tomou conhecimento do ocorrido com a embarcação Mary Cris, ocorrido na noite do último sábado (20).