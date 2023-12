Mau tempo: Salvador tem rajada de vento de 48 km/h

A madrugada em Salvador teve raios, trovões e rajadas de ventos fortes. Segundo informações da Defesa Civil, a rajada de vento chegou a 48,6 km/h, na Base Naval.



Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta semana, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) causará chuvas sobre a região de Salvador. Porém, a presença de uma massa de ar quente e seca reduzirá as chances de chuva.



Para esta quarta (20) e quinta (21), a previsão é de céu nubaldo com chuvas moderadas e risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Para os dois dias a temperatura máxima deve atingir os 29C. A mínima deve ficar em 25 C.