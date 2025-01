DE CARA NOVA

McDonald's do Rio Vermelho é reinaugurado com nova roupagem

A unidade foi a primeira da rede de fast food no Nordeste

Vitor Rocha

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 18:16

Quase pronta: veja como ficou a nova McDonald's do Rio Vermelho Crédito: Esther Morais

A unidade do McDonald's no Rio Vermelho foi reinaugurada nesta sexta-feira (31), na Rua Oswaldo Cruz. Aberta há 35 anos, a primeira loja da empresa de fast food no Nordeste foi uma das últimas a passar por reformas e modernizar o espaço. Os clientes aproveitaram o pouco movimento nas primeiras horas de funcionamento para conferir o novo local. >

Gerente da unidade há 12 anos, Francisco Meira entrou na rede alimentícia em 1995 e nunca mais saiu. O novo restaurante, que possui 74 colaboradores, quatro totens de atendimento e drive-thru, é motivo de orgulho. “Foi através deste trabalho que eu me formei em Administração e fiz pós-graduação em Gestão de Projetos. Hoje, minha maior alegria é ver o restaurante do Rio Vermelho completamente renovado, com tudo que há de melhor", celebrou. Agora, a loja possui um espaço maior, com 166 lugares dentro do estabelecimento e 70 vagas de estacionamento, além de uma decoração repaginada.>

A inauguração começou com um ritmo lento e movimento tímido na unidade: melhor para quem veio. É o que afirmou a atendente de farmácia Wilma Oliveira, de 43 anos, que aproveitou a pouca fila para comprar o lanche do filho Eduardo, 17, e da afilhada Poliane, 5. “Vim no fim do expediente para pegar e levar o pedido. Estou achando maravilhosa a reforma. Ambiente agradável, funcionárias excelentes. Tive um ótimo atendimento, deviam aumentar o salário delas”, brincou.>

Para a influenciadora digital Ingrid Almeida, que possui mais de 67 mil seguidores no Instagram, a visita na reinauguração foi uma volta ao McDonald 's depois de quatro anos. “A gente mora em Piatã, mas estava passando aqui com minha mãe e vimos que estava diferente. Sempre que está calor a gente vem e pega um sorvete. Eu estava tentando lembrar como era o balcão. Minha mãe me disse que não tinha a parte de cima, que era mais colorido. Agora está mais clean”, disse.>