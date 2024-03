DIRETO NO INSS

“Me senti lesada”: idosa teve desconto indevido no pagamento da aposentadoria durante anos sem saber

A baiana Maria José Caetano, de 75 anos, não via a hora de terminar de pagar um empréstimo consignado feito em 2018. O fim das parcelas, no entanto, acendeu um alerta: a aposentadoria da idosa continuou a ter descontos diretos na folha, sem que ela soubesse a razão. Foi quando Maria José analisou o extrato bancário e descobriu que uma confederação de agricultores localizada em Brasília descontou cerca de R$500 da sua aposentadoria ao longo de seis anos.

“Eu não faço ideia de porque eles descontaram esse dinheiro da minha aposentadoria. Nunca autorizei nada disso. É um sentimento muito ruim, me senti lesada, não tenho nem palavras”, desabafa a idosa. Sem ter o devido controle das finanças, Maria José acreditou que os descontos da aposentadoria eram exclusivos do empréstimo contratado em 2018.

Quando percebeu o equívoco, a aposentada buscou a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deati), localizada nos Barris, em Salvador. Antes, já havia feito uma denúncia à Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), que notificou a confederação para que não fizessem mais descontos na aposentadoria da idosa.

Denúncias de descontos não autorizados nas aposentadorias de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são recorrentes no Procon-BA, como revela o coordenador de atendimento Elves Martins. Os descontos mensais variam entre R$29,90 até R$89,90. Em muitos casos, os idosos veem siglas que não reconhecem no extrato de pagamento do INSS.