Mega árvore de Natal com 27 mil garrafas pet ganha nova previsão de inauguração

A árvore de 22 metros de altura, feita com garrafa pet, que dará início a programação do tradicional Natal Sustentável da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), está sendo montada na Praça Cairu, no Comércio, em Salvador, e deve ser inaugurada no próximo domingo (10), a partir das 17h.



A inauguração estava programada para esta quinta-feira (07), mas um problema na estrutura da árvore atrasou a programação. Com a interdição de alguns pontos do bairro do Comércio para celebração do feriado do Dia da Nossa Senhora da Conceição da Praia, na sexta-feira (08), a equipe de montagem não poderá trabalhar, por isso a nova previsão de entrega para o domingo.