CONFIRA RESULTADO

Mega-Sena: sete apostas baianas faturam até R$ 75 mil

Sete apostas na Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na terça-feira (30), e vão faturar até R$ 75 mil. Este valor máximo será dividido por um bolão com 35 pessoas em Santa Inês, no centro sul. Se dividido igualmente, o prêmio ficará igual a R$ 2.1 mil para cada apostador.

Outros jogadores também acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no jogo. Em Feira de Santana, mais um bolão com 15 cotas vai receber R$ 56 mil, a divisão igualitária será de R$ 3.7 mil. Já em Salvador, três apostadores ganharão R$ 18 mil, assim como um em Remanso e Itabuna. A variação do prêmio a receber depende da quantidade de números apostados.