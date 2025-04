PARTICIPE

Meia-maratona em Salvador terá 5 mil atletas; inscrições seguem abertas

Corrida contará ainda com provas de 10 km e 5 km

Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2025 às 08:01

Maratona acontecerá em Salvador Crédito: Tríade Imagens / Divulgação

A primeira edição da meia-maratona oficial da capital baiana, a 21k Salvador, acontece no próximo dia 27 de abril com a participação de cerca de 5 mil atletas. Entre os nomes que compõem a elite da prova está o queniano Edward Wambua, que se une a atletas de outros países e também dos quatro cantos do Brasil para essa competição inédita. A corrida 21k Salvador contará ainda com provas de 10 km e 5 km. >

O pelotão de elite contará com nomes conhecidos das principais competições nacionais, como o pernambucano Wellington Bezerra da Silva (Cipó), a brasiliense Senara Almeida, a pernambucana Mirela Saturnino de Andrade, a cearense Aline Prudêncio de Freitas e as alagoanas Vaniclea Mora e Maryli dos Santos. Entre os baianos estão os atletas Fabrício Gomes Santos (Pancada), André da Conceição Santos e Jeane Barreto.>

A meia-maratona terá largada nas primeiras horas da manhã, no Largo do Campo Grande, e seguirá até a Orla de Patamares, onde acontecerão as largadas das provas de 10 km e 5 km. Em sentido único, terá altimetria negativa - mais descida do que subida. As provas são abertas para atletas de ambos os sexos. A idade mínima é de 18 anos para a meia maratona (21 km); 16 anos para 10 km e 14 anos para 5 km, e as inscrições para menores de idade, especificamente, poderão ser feitas por um de seus responsáveis legais.>

Segundo Douglas Cerqueira, diretor da MP3, organizadora da 21K, essa será uma corrida histórica. “É uma corrida que se consolida também entre as principais competições de rua do país, e que terá como paisagem a bela orla de Salvador”, disse Cerqueira, que também é diretor de Comunicação e Marketing da Abraceo - Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor.>

A 21K possui o “Permit Ouro”, certificação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) que atesta a qualidade e a organização de eventos de corrida. Conta com a parceria da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), e da Federação Baiana de Atletismo (FBA). É uma prova com patrocínio da maior marca de calçados esportivos brasileira, a Olympikus; além da varejista farmacêutica Drogasil e da rede de combustíveis Petrobahia.>

“Mais uma competição de ponta que coloca Salvador como referência dentro do mundo esportivo. Estamos vendo nascer mais uma grande corrida produzida e organizada por soteropolitanos. Salvador colhe a cada dia resultados mais expressivos de um projeto que deu certo. Trazer os olhos do Brasil e do Mundo para dentro da nossa cidade quando o assunto é a realização de grandes eventos esportivos. Tenho certeza que faremos, mais uma vez, uma competição incrível”, destaca o presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington.>