China anuncia primeira maratona entre robôs x humanos; entenda

Corrida acontecerá em abril e deve receber 12 mil participantes; há requisitos para as máquinas

Uma corrida futurista será disputada na China em breve. O país sediará a primeira meia maratona em que humanos e robôs vão brigar por lugares no pódio. Isso mesmo. A prova acontecerá em Pequim no mês que vem e espera receber 12 mil participantes - entre atletas de carne e osso e máquinas.>

Não é qualquer robô, porém, que pode disputar a corrida, que será sediada na Área de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Distrito de Daxing, conhecida como Beijing E-Town. Os robôs devem ter aparência humanoide e medir entre 0,45 e 2 metros de altura. Também é necessário que as tecnologias tenham uma estrutura mecânica capaz de andar e correr sobre duas pernas.>

Essa última regra é para prevenir que os robôs sejam feitos com rodas, o que deixaria os humanos em desvantagem. A expectativa é que máquinas de mais de 20 empresas diferentes integrem a prova.>

Apesar de essa ser a primeira corrida na qual os corredores competem formalmente com robôs, essa não é a estreia de um robô em uma prova de atletismo. No ano passado, um robô humanoide chamado Tiangong participou da Meia Maratona de Pequim. Ele se juntou aos humanos na reta final e cruzou a linha de chegada como um pequeno teste do que será visto na próxima edição.>