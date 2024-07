JÓIAS DO DESFILE

Melhores fanfarras e balizas do Cortejo do 2 de Julho são premiadas no Subúrbio de Salvador

Na segunda edição, festival realizado pela Fundação Gregório de Matos premiou bandas com quantias em dinheiro

Larissa Almeida

Publicado em 26 de julho de 2024 às 19:41

Fanfarra Renovação da Bahia Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quando elas passam na Avenida Sete, já no entardecer do dia 2 de Julho, não há quem não pare para apreciar o Cortejo. Há mais de um século embelezando a festa em comemoração à Independência da Bahia, as fanfarras que participaram do último desfile tiveram um dia de celebração próprio nesta sexta-feira (26), quando as cinco melhores foram premiadas pela Fundação Gregório de Matos (FMF), em reconhecimento à performance na segunda edição do Festival de Fanfarras e Balizadores.

Das 18 participantes do festival, cinco se classificaram para a cerimônia de premiação, realizada no Polo Boca de Brasa – Subúrbio 360. Destas, três fanfarras fizeram uma exibição para o público presente no evento. A primeira a subir no palco foi Fanmuf, pertencente ao Colégio Municipal Fazenda Coutos. Com trajes vermelhos e azuis, os alunos apresentaram um número com bandeiras, enquanto os músicos entoaram a música ‘Graveto’, da cantora Marília Mendonça, com bombardinos e trombones – instrumentos de sopro.

Fanfarra Fanmuf Crédito: Marina Silva/CORREIO

Por volta das 15h30, os vencedores começaram a ser anunciados. Antes, os alunos foram pegos de surpresa com uma novidade: além de ganharem troféus, as três primeiras fanfarras colocadas seriam contempladas com prêmios em dinheiro nas quantias de R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. Já os balizadores ganhadores teriam como prêmio um broche e um book de fotos (1º lugar), um voucher de R$ 300 para compra de maquiagem em loja selecionada (2º lugar) e um voucher de R$ 200 para o mesmo fim, também em loja selecionada (3º lugar).

Na categoria Melhor Fanfarra/Melhor Banda, a Marcial DJ, do Colégio Estadual 2 de Julho levou a melhor. Tendo como tema o amor, a banda se apresentou no Cortejo e surpreendeu o público ao formar um coração enquanto mantinham a harmonia e a evolução – critérios inerentes ao desfile. Regente da fanfarra, o músico Thauan Santos, 31 anos, representou a escola ao receber o troféu.

“Bandas e fanfarras se preparam o ano todo e não só para os desfiles cívicos. É muito gratificante ganhar como melhor fanfarra do 2 de Julho, porque é um trabalho muito grande. Nós incentivamos os adolescentes a estar no colégio, ensaiando e estudando e, no desfile, distribuímos amor ao público. Tocamos músicas populares do dia a dia, mas também típicas de bandas e fanfarras. Estamos muito felizes pelo reconhecimento”, disse.

A fanfarra Contemporânea da Bahia, do Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon ficou com o segundo lugar. Presente no evento, a banda que encenou o amor de princesas e soldados, apresentou um número de dança que contou com a performance de três pares, além de duas bailarinas que, vestidas como ginastas, arrancaram suspiros da plateia com suas piruetas e espargatas.

Fanfarra Contemporânea da Bahia Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Já tem pelo menos três anos que participamos do desfile do 2 de Julho e, neste ano, trouxemos novidades. Tivemos como temática ‘Um amor através do Tempo’, que é o romance de um soldado com uma bailarina. Fizemos uma alusão com as bonecas, perucas e vestidos chamativos. Os solados ficaram com uma cobertura que tem todo o diferencial, o figurino veio de um ateliê de escola de samba de São Paulo. Investimos bastante para fazer algo diferente”, detalhou Alisson Gomes, vice-presidente da banda Show Contemporânea.

Presidente da Fundação Gregório de Matos (FMF), Fernando Guerreiro enfatizou a importância da tradição das fanfarras e ressaltou a importância do festival. “É uma forma de visibilizar e chamar atenção para esse movimento tão importante na cidade. Também, se mostra importante ao trazer os alunos das escolas públicas para perceber a importância desse movimento que surge muito nas escolas. Nas fanfarras, eles desenvolvem espírito de grupo, dons musicais, artísticos e de dança. É um grande movimento”, analisou.

Fernando Guerreiro junto às fanfarras premiadas Crédito: Marina Silva/CORREIO

A comissão julgadora das fanfarras e balizadores foi composta por membros da FGM e da sociedade civil. Um dos jurados, o gerente de Patrimônio Cultural da entidade, Vagner Rocha, ressaltou os critérios que fizeram a diferença na avaliação das bandas que se classificaram. “No caso das fanfarras, além da evolução, harmonia, a música, escolha do repertório e figurino, um fator preponderante foi o senso de conjunto e a subjetividade despertada no público, Eu fui para o chão, no meio do desfile, sentir a temperatura, ver como a fanfarra foi percebida, ver de perto a evolução”, contou.

Jane Palma, gerente de Biblioteca Livre Leitura da FGM e jurada do festival, elogiou o nível de apresentação das bandas. “As bandas que se classificaram apresentaram uma harmonia importante entre o pessoal do instrumento de sopro e o pessoal da bateria. Algumas fanfarras fizeram um mix com a música popular brasileira no tom das fanfarras, outras fizeram até baião, demonstrando inovação. Isso conta muito e foi um show. Ainda tiveram o esmero de virem muito bem apresentadas”, pontuou.

Na categoria Balizadores, o regente Lourenço, da fanfarra Contemporânea da Bahia, ficou com o primeiro lugar, mas não compareceu no evento de premiação por motivos pessoais. O segundo e terceiro lugar ficaram com Iago Gomes, da fanfarra Renovação da Bahia (Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão) e Valentina, da fanfarra Olímpica (Colégio Estadual Professor Edilson Souto Freire).

Confira os vencedores da segunda edição do Festival de Fanfarras e Balizadores:

Categoria Fanfarras/Melhor Banda:

1º lugar – Marcial DJ – Colégio Estadual 2 de Julho

2º lugar – Contemporânea da Bahia – Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon

3º lugar – Fanmuf – Colégio Municipal Fazenda Coutos

Categoria Balizadores:

1º lugar – Loureço – Contemporânea da Bahia (Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon)

2º lugar – Iago Gomes – Renovação da Bahia (Colégio Estadual Bartolomeu Gusmão)

3º lugar – Valentina – Olímpica (Colégio Estadual Professor Edilson Souto Freire)