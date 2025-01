CEASINHA

Mercado do Rio Vermelho terá novo horário de funcionamento a partir deste sábado (1º)

Os permissionários terão o mês de fevereiro para fazer a adaptação e ajustes necessários para atender à nova regra

O Mercado do Rio Vermelho, mais conhecido como Ceasinha, terá um novo horário de funcionamento. A partir de sábado (1º), o equipamento estará de portas abertas das 7h às 19h. Os permissionários terão o mês de fevereiro para fazer a adaptação e ajustes necessários para atender à nova regra, que passa a ser obrigatória a partir do dia 5 de março. >

“Queremos possibilitar ao público uma hora a mais para aproveitarem o mercado, sobretudo, após o horário de expediente, desfrutando do que há de melhor no equipamento, que é o conforto, a segurança e a variedade de produtos, tanto nos boxes, quanto na praça de alimentação”, destaca o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.>

Com mais de 50 anos de atuação e 138 operações em funcionamento, o Mercado do Rio Vermelho figura como uma importante referência no turismo gastronômico da capital baiana, tendo como grande diferencial a concentração de diversos produtos em um só lugar. No local, é possível encontrar pescados, camarão fresco e defumado, flores, temperos, artesanatos, vinhos, chocolates, além de opções de comidas congeladas e frescas.>