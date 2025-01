O RETORNO MAIS ESPERADO

O príncipe está de volta: Neymar se emociona em apresentação na Vila Belmiro

Para um estádio lotado em êxtase pela apresentação do craque brasileiro, o atacante entrou com a famosa faixa que o acompanhou na carreira

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 20:06

Neymar se emocionou em volta ao Santos Crédito: Reprodução/Youtube Santos

O príncipe da Vila Belmiro está de volta após 12 anos longe de sua casa. Neymar Jr. foi apresentado oficialmente como novo jogador do Santos durante a noite desta sexta-feira (31). Para um estádio lotado em êxtase pela apresentação do craque brasileiro, o atacante entrou com a famosa faixa que o acompanhou na carreira e se emocionou com os gritos da torcida santista em apoio ao retorno do agora novo camisa 10 do Peixe.>

“Um dia muito especial, muito feliz. Quando eu era um menino, conheci a Vila Belmiro com essa faixa [100% Jesus] e não podia deixar de voltar com ela. Vivemos momentos lindos aqui e tenho certeza que vamos viver mais. Se depender de mim e do meu carinho por esse clube, não vai faltar nada, principalmente muita ousadia. Como eu falei, um dia muito especial para mim, estou com todos os meus filhos, minha família e a torcida mais maravilhosa. Esse dia vai ficar guardado pelo resto da minha vida”, disse o atacante na apresentação.>

Pelo Peixe, o atacante vai disputar Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. O objetivo do jogador é fazer o maior número possível de partidas e retomar a boa forma física e o ritmo de jogo em campo.>

O Santos começou a anunciar o reforço no fim da tarde de quinta-feira (30), com uma postagem escrito "o príncipe está a caminho" e a foto do trono de Rei Pelé. Nesta sexta, o time fez uma nova publicação, narrada por Neymar em resposta a um "convite de Pelé", que faleceu em dezembro de 2022. O vídeo tem início com os refletores do estádio santista sendo acesos, um trono vago no centro do campo e Neymar ainda menino nas categorias de base. >

"Oi Rei, quanta saudade! Eu era um menino quando cheguei aqui cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas o meu coração nunca deixou de ser alvinegro", disse Neymar, no vídeo.>

O atacante exalta os momentos de glória que viveu no time profissional, onde despontou para o cenário nacional como o grande craque do futebol brasileiro. "Lembro de tudo que vivi com vocês. Uma lembrança que não quero só lembrar, mas quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi", diz a narração com a voz de Neymar.>

Ao final da mensagem, Neymar volta a se referir a Pelé e coloca o seu retorno como uma "missão". "Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10, ah, vai ser uma honra vestir esse mando sagrado, que representa tanto para o Santos e para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando o seu legado, Rei ">