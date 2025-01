PRIMEIRO COMPROMISSO

De volta ao Brasil, Neymar marcará presença em festão de três dias de Romário no Rio de Janeiro

Comemoração é para celebrar os 59 anos do ex-atacante

Neste sábado, dia em que Neymar estará presente, a programação conta com shows do cantor Belo e do rapper L7nnon.>

Neymar desembarcou no Aeroporto Catarina, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (31), ao lado de amigos e do seu pai. O voo que trazia o jogador ao país foi o mais seguido do mundo no site FlightRadar, com milhares de pessoas acompanhando a trajetória da aeronave do camisa 10. >