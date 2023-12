Mercado Modelo ganhará galeria de arte com obras de Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinicius S.A

Crédito: Divulgação

A requalificação do Mercado Modelo será entregue ainda em dezembro. Como parte das obras, no subsolo, será inaugurada a “Galeria Mercado”, com um espaço que contará a história do edifício, tombado pelo IPHAN, e uma galeria de arte com peças dos artistas baianos Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. O projeto foi pensado como um local de preservação da história do Mercado Modelo, destacando personagens de importância para sua história, como Camafeu de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantois e Mestre Caiçara, e como mais um espaço para o panorama cultural e artístico de Salvador.

Pedro Tourinho, secretário Municipal de Cultura e Turismo, afirma que o subsolo do Mercado Modelo sempre despertou muita curiosidade e interesse nos turistas, e que o espaço se tornará um novo ponto de visitação. “Nós vamos potencializar esse sentimento, qualificando o espaço, fazendo dele também uma galeria, com conteúdo sobre a história do mercado e obras de artes de artistas importantes da cidade, como Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinicius S/A. Não será só um novo ponto turístico na cidade como temos certeza também de que será um dos mais visitados”, destacou em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

A “Galeria Mercado” será um espaço para aproximar a arte do artesanato, fundindo o que é erudito com o popular, tendo inspiração no trabalho de Lina Bo Bardi, que considerava a cultura brasileira a convergência entre a vanguarda estética e a tradição popular. O conceito se traduzirá não só na historiografia do espaço, que será contada através de uma linha do tempo, formada por imagens do mercado que foram restauradas, e nas obras expostas, mas também na iluminação do subsolo, pensada para dar destaque, também, à arquitetura do edifício.

As obras no Mercado Modelo foram divididas em duas etapas: a primeira, concluída em maio deste ano, revitalizou metade das lojas existentes no mercado e o restaurante tradicional Maria de São Pedro. Para dezembro, a segunda etapa inclui a entrega dos outros 50% das lojas, a reforma do restaurante Camafeu de Oxóssi e a reabertura do subsolo, fechado há mais de 10 anos, com a Galeria Mercado. As obras estão sendo realizadas pelas secretarias Municipais de Ordem Pública (Semop) e de Infraestrutura (Seinfra).

Galeria Mercado

De Rubem Valentim, três obras da série estarão expostas. Todas em concreto, a execução das peças foi autorizada pelo Instituto Rubem Valentim, e será feita por uma equipe técnica habilitada seguindo as diretrizes dos projetos originais do artista, falecido em 1991. O artista sempre expressou seu desejo em ter suas obras de arte, fortemente inspiradas nas matrizes culturais e formadoras do país, se tornassem públicas.

As peças de Mario Cravo Jr. são da série “Cabeças de Tempo”, produzidas na década de 80 e tendo como matéria prima madeira de expurgo do incêndio que acometeu o Mercado Modelo em 1984. A exposição dessas obras promoverá uma conexão da arte com a própria história do edifício, além de ser uma homenagem ao artista no seu centenário.