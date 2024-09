JUSTIÇA

'Merecia ficar o resto da vida preso', diz mãe de médico morto por colega na Bahia

Ela contou ainda que temia que os adiamentos fizessem as pessoas esquecer do crime. "Demorou muito o julgamento, ele queria que o povo da Bahia esquecesse, mas o pessoal foi em peso para lá", disse.

Andrade desapareceu em 24 de maio de 2021, quando saiu de Araci, onde morava, para Feira de Santana. O corpo do médico acreano foi achado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, quatro dias depois. Geraldo, que foi quem procurou a polícia para registrar o desaparecimento do colega, foi preso no mesmo dia.