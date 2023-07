Metrô deve chegar a Águas Claras até o final de agosto

A linha do metrô deve chegar até Águas Claras no final do mês de agosto. A previsão é da secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira.



"O metrô, até a estação de Águas Claras deve estar funcionando até o final de agosto", afirmou a secretária, durante do edital de licitação para as obras de duplicação da Via Barradão, nesta segunda-feira (24).



O prazo é o mesmo para a parte viária da nova rodoviária, que está sendo construída no mesmo bairro. "A nossa responsabilidade sobre o complexo da rodoviária é sobre o sistema viário e os terminais. A parte de entrega do terminal de ônibus, devemos estar entregando até o final de agosto, e a parte do prédio é para novembro, até o nosso conhecimento", disse a secretária.