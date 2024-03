SERÁ QUE VEM AÍ?

Metrô entre o Campo Grande e a Barra? Sedur propõe novo trecho do transporte público em Salvador

A proposta será levada ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e que poderá ser divulgada à população em breve

Publicado em 11 de março de 2024 às 22:05

Metrô Crédito: Ulisses Dumas

O metrô de Salvador pode ganhar muito em breve um novo techo que conecte o bairro do Campo Grande à Barra. A proposta será apresentada ao Governo da Bahia ainda esta semana pela secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira.

A titular da pasta já tinha mencionado em outra ocasião que o projeto estava em pauta no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Durante o lançamento do Programa Pé-de-Meia, que aconteceu nesta segunda-feira (11), Jusmari destacou que a proposta será levada ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e que poderá ser divulgada à população em breve.

De acordo com a secretária, o novo trecho do metrô seria financiado pelo PAC e estenderia-se até o Campo Grande. “Nós já temos certeza de que o novo trecho do metrô vai ser 'bancado' - digamos assim - pelo PAC. Nós já temos reuniões esta semana com o governador para tratar exclusivamente sobre isso e será o trecho que vai até Campo Grande”, revelou a secretária.