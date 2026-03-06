Acesse sua conta
Metrô terá operação especial para final do Ba-Vi na Arena Fonte Nova

Partida entre Bahia e Vitória acontece às 17h deste sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:06

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia realizará uma operação especial neste sábado (7) para atender os torcedores que vão acompanhar a final do Campeonato Baiano entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. A partida está marcada para as 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Segundo a concessionária, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento na quantidade de viagens de trens conforme a demanda. O horário de funcionamento do sistema, no entanto, não será estendido.

A operação será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), com foco na organização do fluxo de passageiros antes e depois da partida. A estação mais próxima ao estádio é a Estação Campo da Pólvora.

Segundo Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, a operação é ajustada em dias de grandes eventos para atender ao aumento de passageiros. “Reforçamos as equipes e adequamos as viagens conforme a necessidade. A colaboração dos clientes também é fundamental para manter o embarque organizado e garantir um deslocamento seguro até a Arena”, destacou.

Compra de passagens

Os passageiros podem pagar a tarifa diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito ou débito por aproximação, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Code gerado pelo aplicativo RecargaPay.

Usuários do Cartão Integração do Metrô também podem realizar recargas pelo aplicativo CCR Mobilidade ou por carteiras digitais como PicPay, RecargaPay e Cittamobi, além da rede credenciada com mais de 2 mil pontos de venda.

Atualmente, o valor da passagem do metrô em Salvador é de R$ 4,10.

