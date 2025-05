CONTRIBUIÇÃO POLÍTICA E SOCIAL

'Meu compromisso com Feira só aumenta', diz ACM Neto ao receber homenagem na Câmara Municipal

Três gerações da família Magalhães foram celebradas com títulos de cidadãos feirenses e Comenda Maria Quitéria

Pombo Correio

Publicado em 8 de maio de 2025 às 20:45

Antônio Carlos Magalhães Júnior, José Ronaldo, ACM Neto, Luiz Augusto de Jesus e Marcos Lima Crédito: Jorge Magalhães/Secom Prefeitura de Feira de Santana

A Câmara Municipal de Feira de Santana realizou, nesta quinta-feira (8), uma cerimônia solene para homenagear três gerações da família Magalhães, reconhecendo a contribuição política e social para a Bahia e para o Brasil. As honrarias foram entregues a Antônio Carlos Magalhães (in memoriam), ao ex-senador ACM Júnior e ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto. O prefeito José Ronaldo (União Brasil) esteve presente na cerimônia. >

O evento foi proposto pelo vereador Luiz Augusto de Jesus, o Lulinha da Gente (União Brasil), e contou com a presença de autoridades locais, lideranças políticas e apoiadores da família.>

Durante a solenidade, Antônio Carlos Magalhães recebeu, in memoriam, o título de Cidadão Feirense, conforme Decreto Legislativo nº 14/1997, de autoria do ex-vereador Everton Pereira Cerqueira. A homenagem destacou a trajetória do ex-governador da Bahia, que também foi prefeito de Salvador, ministro das Comunicações e presidente do Senado.>

Seu filho, ACM Júnior, ex-senador e ex-presidente da Rede Bahia, foi agraciado com o título de Cidadão Feirense pelo Decreto nº 32/2009, de autoria do ex-vereador Ribeiro.>

Já ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e ex-deputado federal, foi homenageado duas vezes: com o título de Cidadão Feirense (Decreto nº 77/2005, do então vereador José de Arimatéia) e com a Comenda Maria Quitéria (Decreto nº 72/2015, do ex-vereador Reinaldo Miranda, o “Ronny”). Emocionado, ele agradeceu:>

“Eu chego hoje à Feira de Santana com um enorme sentimento de gratidão dentro do meu coração, por essa homenagem que a Câmara de Vereadores faz a mim, faz a meu avô, Antônio Carlos Magalhães, e a meu pai, ACM Junior”.>