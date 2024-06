NOVAS UNIDADES

Ministério da Saúde anuncia construção de quatro policlínicas na Bahia

O Ministério da Saúde (MS) anunciou na tarde desta terça-feira (25) a construção de quatro novas policlínicas em território baiano, localizadas nas cidades de Camaçari, Remanso, Itapetinga e Salvador. De acordo com o ministério, o investimento será feito por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com investimento médio de R$ 30 milhões em obras, equipamentos e mobiliário.