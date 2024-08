SAÚDE

Ministra da Saúde visita Hospital Martagão Gesteira

Durante a visita, a ministra parabenizou a equipe do Martagão, disse que o SUS passa por um processo de reestruturação e que um hospital que atende oncologia e faz transplante de medula óssea tem que ser olhado com importância.

“É uma visita muito importante pelo papel do Martagão Gesteira, pelo que tem feito em relação à saúde das crianças, à atenção hospitalar. E eu queria fazer um destaque para a Unidade para Desospitalização, porque, na minha história, eu acompanhei muitos casos no instituto de referência da Fiocruz, o Fernandes Figueiras. Então, ver o trabalho realizado aqui é também inspirador”, afirmou a ministra.

Durante a visita, ela recebeu a Comenda Liga Álvaro Bahia. Segundo o Martagão, cerca de 2,3 mil crianças foram operadas pelo setor de Cardiopediatria do hospital e profissionais reforçaram a importância da UTI no atendimento. Eles lembraram que 85% dos pacientes com cardiopatia congênita vão precisar de cirurgia cardíaca em algum momento da vida e que este tipo de procedimento necessita de um centro especializado com alta complexidade.