SALVADOR

Missas homenageiam Santa Dulce 32 anos após seu falecimento; confira programação

As homenagens terão início às 7h e se estenderão ao longo do dia

Publicado em 12 de março de 2024 às 09:54

Irmã Dulce Crédito: Divulgação

Devotos e admiradores da vida e obra de Santa Dulce dos Pobres irão participar, na quarta-feira (13), das homenagens em memória aos 32 anos do falecimento da primeira santa brasileira, no Santuário do Largo de Roma, em Salvador.

A programação terá início às 7h e se estenderá ao longo do dia com missas, novena e procissão. A missa das 8h30 será presidida por Dom Marco Eugênio, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador; e a celebração das 16h, por Dom Tommaso Cascianelli, bispo emérito de Irecê.

A agenda acontece em um ano de datas significativas em sua trajetória: os 65 anos de fundação das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), seu maior legado, no dia 26 de maio; além dos cinco anos de Canonização da religiosa baiana, proclamada santa pela Igreja Católica no dia 13 de outubro de 2019.

O reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, frei Ícaro Rocha, afirma que para os cristãos “a morte não é o fim, mas o desabrochar para uma vida plena e eterna em Deus” e ressalta que o dia 13 de março “é uma data muito significativa, pois nos faz recordar a entrada de Santa Dulce na eternidade”.

Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos de idade, mantendo-se firme em sua missão de amor e serviço aos menos favorecidos. No dia 13 de outubro de 2019, apenas 27 anos após seu falecimento, ela foi canonizada pela Igreja Católica, sendo proclamada como Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira do nosso tempo.

Programação