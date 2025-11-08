COMIDA

Mistura Contorno ganha menu especial nos almoços de terça a quinta-feira

Cardápio criado pela chef Andrea Ribeiro tem preço fixo para o combo: entrada, prato principal e sobremesa

Ronaldo Jacobina

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12:00

Reginette ao dendê com camarão de rio Crédito: Fotos: Divulgação

Se há uma coisa que a chef Andrea Ribeiro sabe fazer com maestria é unir a culinária mediterrânea às raízes brasileiras, contemplando especialmente a cozinha baiana contemporânea. E é exatamente nesta linha que ela apresenta, exclusivamente nos almoços de terça a quinta-feira, um novo menu em formato de degustação no Mistura Contorno. O combo entrada, prato principal e sobremesa tem um valor fixo de R$ 160,00 e, o melhor, contempla diferentes possibilidades de combinações, com liberdade de escolha entre as opções sugeridas pela chef.

Mini polvo com camadas de mandioquinha com azeitonas, pomodorino e salsa verde

“Esse menu nasceu do desejo de dar ao nosso público a possibilidade de provar as novidades da estação e experimentar outras opções, além do cardápio clássico da casa, com mais agilidade e camadas de sabores com sugestões de vinhos perfeitas em cada etapa, proporcionando uma experiência gastronômica completa. São misturas que harmonizam”, explica a Andréa Ribeiro.

Steak Tartar trufado, com ovo caipira, parmesão e aspargos

A inspiração veio das memórias afetivas que a chef guarda de suas andanças pela Itália e pelos biomas da Bahia, onde revisita receitas autorais, incorporando ingredientes da estação e introduzindo novidades que reforçam o DNA do Mistura: a fusão entre as cozinhas italiana e a baiana, com novos sabores e mais experiências.

Gnocchi de fruta pão recheado com caci o e pepe, pera e nozes

Dentre essas novas criações, a chef destaca o Reginette de Dendê com Camarão, criado a partir de um desafio lançado por um amigo. “Foi uma brincadeira. Ele me desafiou a criar um prato com dendê fora da tradicional moqueca ou farofa de dendê, que é o mais comum. Então pensei em algo inusitado e usei o dendê na composição da massa fresca e criei o Reginette ao Dendê com Camarão do Rio. Ficou incrível! Meu amigo aprovou e o prato está fazendo o maior sucesso no restaurante”, conta.Mas Andrea não para por aí. A Costela de Panela em baixa temperatura, que traz uma cremosidade intensa, é outro sucesso da casa. O prato, que vem acompanhado de inhame e mussarela defumada, reforça a vocação da chef pela regionalidade, acrescentada de técnica.

Robalo em crosta de castanha do Pará com creme de inhame trufado e burrata defumada

E pelo visto, o Reginette não empolgou apenas a chef, tanto que acabei pulando as entradas cheias de frescor onde ela lança mão de ingredientes diversos como aspargos, nero di sépia, pescados frescos e massas artesanais. Nesta etapa do menu vale destacar o Steak Tartar trufado que ganha ainda mais cremosidade com o uso de ovo caipira e textura com os aspargos. Ou o Bacalhau na brasa, a Tortinha de berinjela, o Gnocchi de fruta-pão, o Mini polvo e a Tortelli de filé mignon. Tudo que leva sua assinatura é para aplaudir.

Tortinha de berinjela com mussarela de búfala , fonduta, salsa de pomodoro e manjericão

Mil folhas de amêndoas com aridan e amora

Mas na hora de atacar as sobremesas, cujo cardápio também foi renovado, babe entre criações como a Torta Mimosa do Brasil, uma homenagem às mulheres; o Romeu e Julieta com mascarpone italiano; uma nova versão da Floresta Negra com frutas nacionais; e o Mil folhas de Aridan, uma fava de origem africana considerada sagrada por trazer proteção, ingrediente que estava em desuso e que ela resgatou.

Romeu e Julieta com mascarpone

Depois dessa narrativa toda não preciso dizer mais nada. Deixo as palavras com quem sabe o que faz e o que diz: “Sempre digo que a cozinha é feita de encontros e o Mistura sempre se inspirou nesse movimento de unir o Mediterrâneo ao Brasil, criando harmonizações singulares. Agora propomos ao cliente que viva essa experiência de uma forma mais ampla. Esse menu traz liberdade, diversidade e novos sabores, mantendo o que é essencial para nós: a técnica, a qualidade e a emoção de estar à mesa”. Tá dito, chef!

Serviço:

Mistura Contorno - @mistura.restaurantes | @andrearibeirochef

Ladeira do Gabriel, 334, Cloc Marina Residence