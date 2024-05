VOCÊ CONHECE?

Monumento que marca o ‘descobrimento’ de Salvador é revitalizado no Porto da Barra

Marco de Fundação foi instalado em 1952, com uma estrutura vertical esculpida em pedra de lioz e o símbolo da Coroa Portuguesa

Maysa Polcri

Publicado em 29 de maio de 2024 às 15:30

O monumento foi instalado em 1952 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em uma época em que as caravelas de países da Europa aportavam em localidades nunca antes visitadas pelos descobridores, não bastava dizer que um ‘novo’ território lhe pertencia. A demonstração de força precisava ser imponente, por isso, os portugueses espalharam, na Bahia, blocos de pedra com brazões europeus. Em um dos pontos turísticos da cidade, e um dos mais queridos pelos baianos, no Porto da Barra, o Marco de Fundação de Salvador faz referência ao período das Grandes Navegações.

Banhistas que lotam a praia aos finais de semana talvez não se deem conta que estão nas areias do ponto que foi considerado marco zero da primeira capital do Brasil. A decisão foi tomada em março de 1552, pelo navegador português Tomé de Souza, primeiro governador-geral do país. O monumento que faz referência a essa escolha foi instalado só em 1952, na Barra, com uma estrutura vertical esculpida em pedra de lioz e com o símbolo da Coroa Portuguesa.

Em 2003, o marco vertical ganhou a companhia de um painel de azulejos de cerâmica, que retrata a chegada de Tomé de Souza em Salvador. Ambos os monumentos passaram por revitalização e foram inaugurados nesta quarta-feira (29), pela prefeitura de Salvador.

Prefeitura revitalizou o painel de azulejos do Marco da Cidade, na Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

A vendedora Elisa Regina Oliveira trabalha em uma barraca de coco próximo ao Marco de Fundação há 30 anos. Sabe bem da importância dos monumentos para o turismo da cidade, especialmente durante a alta temporada. “Sempre que um grupo de turistas chega aqui, os guias levam para conhecer o monumento. Então tem que estar bem cuidado”, diz.

Os monumentos já foram revitalizados outras vezes, no passado, mas mantê-los em ordem não é uma tarefa simples. O Marco de Fundação é, não raramente, utilizado como banheiro a céu aberto, além de já ter sido palco de crimes. Em março de 2021, um casal em situação de rua, que dormia no local, foi vítima de um incêndio criminoso.

Durante a entrega da revitalização, o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância e os desafios de preservar os patrimônios. “O vandalismo é um grande problema da cidade, não só na preservação e manutenção dos patrimônios. Temos enfrentado diversos problemas de roubos de fiação da iluminação elétrica [...] Precisamos coibir e punir quem atenta contra o patrimônio público, a Guarda Municipal vem fazendo a sua parte e a participação das polícias Militar e Civil é essencial”, falou.

Marco e painel formam o conjunto do Marco de Fundação de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO