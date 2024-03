SORTE

Moradores de duas cidades baianas faturam R$ 59 mil na Mega-Sena

Dois baianos acertaram a 'quina' da Mega-Sena, sorteada no sábado (16), e vão levar para casa quase R$ 60 mil. As duas apostas simples foram feitas em Itabuna e Valença, elas são as únicas do estado a adivinhar as cinco dezenas. Ao todo, o prêmio para quem acertou cinco dos seis números é de R$59.349,01. Ninguém acertou a cartela completa e o prêmio principal acumulou.