Morar Melhor entrega mais 150 casas reformadas em Mirantes de Periperi

No total, 650 residências já foram reformadas na comunidade

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 07:50

Morar melhor Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A mudança de vida continua alcançando as famílias de Salvador através do programa Morar Melhor. Na noite de quinta-feira (2), a Prefeitura entregou mais 150 casas reformadas em Mirantes de Periperi, promovendo mais dignidade e conforto para pessoas em situação de vulnerabilidade. A entrega das unidades habitacionais reformadas aos moradores foi realizada na Rua Treze de Maio com a presença do prefeito Bruno Reis e do titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão.

Esta é a segunda vez que o programa, que promove melhorias em habitações de famílias que moram em regiões carentes da cidade, contempla o bairro. No total, 650 casas já foram reformadas pela Prefeitura na comunidade. Na ocasião, o prefeito afirmou que o impacto do programa é imensurável para os contemplados.

“Desde quando a gente é criança, sonhamos em ter a casa própria, em especial onde a gente mora, onde temos uma história e tradição. Muita gente não acredita que o Morar Melhor dá essa oportunidade e fica na dúvida. À medida que as obras começam, as pessoas vão tendo a certeza que é algo de verdade que vai, de fato, mudar a vida das pessoas. E este é o objetivo desse programa: fazer as pessoas mudarem de vida sem mudar de endereço”, contou.

Bruno Reis destacou que, além do programa habitacional, a Prefeitura tem realizado ações relevantes para que a comunidade tenha uma vida ainda melhor. “Temos mais 4 mil casas aguardando para iniciar as obras e vejam o quanto esse programa tem a capacidade de se espalhar por toda a cidade. Temos ainda em Mirantes tantas outras intervenções importantes. Na Ladeira do Curió, fizemos todo o recapeamento, olhando para o lado tem uma contenção de encosta que estamos fazendo com o investimento de R$6 milhões”, finalizou.

Marinalva de Carvalho Pereira, 63 anos, mora há mais de 30 anos na comunidade. Ela relatou que se sente feliz com a transformação que o programa Morar Melhor trouxe, realizando o sonho dela de ter a casa reformada. A residência da aposentada ganhou telhado novo, esquadrias, banheiro e até um quarto. “Estou muito feliz. Eu não tinha quarto, minha casa era só um vão. Não tinha janela, minhas paredes estavam com o reboco caindo e o telhado estava todo furado. Agora, quando eu vejo minha casa tão bonita eu não acredito. Fico admirando a casa, agradecendo a Deus e me perguntando se é um sonho”, contou, emocionada.

Balanço e critérios

Bairros como São Gonçalo do Retiro, Pirajá, São Marcos, Alto do Cabrito e Brotas são apenas alguns dos contemplados pelas melhorias nos últimos meses. Desde que iniciou suas atividades, em 2015, o Morar Melhor entregou mais de 50 mil unidades habitacionais reformadas em cerca de 300 localidades da capital baiana. Por meio do programa, são executados serviços que vão desde pintura e reboco à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário.