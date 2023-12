Morre diretor do Ilê Aiyê Paulo Cézar Black, aos 72 anos

Morreu nesta segunda-feira (18), aos 72 anos de idade, o diretor do Ilê Aiyê Paulo Cézar Black. Paulo era responsável por projetos e outras atividades do bloco e já estava internado há um mês no Hospital das Clínicas, em Salvador. O falecimento foi divulgado nas redes sociais do Bloco Afro Ilê Aiyê.



“Perdemos um grande homem, uma pessoa de extrema importância para toda família Ilê Aiyê. Black sempre foi uma pessoa que contribuiu com amor pela nossa comunidade. Obrigado por tudo!” disse o Ilê Aiyê em nota oficial.