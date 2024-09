CONCEIÇÃO DO COITÉ

Morre homem baleado em bingo beneficente no interior da Bahia

Morreu no sábado (7) uma das três vítimas baleadas durante um bingo beneficente realizado para ajudar um jovem com câncer em Conceição do Coité, no interior da Bahia, na noite do último domingo (1°). O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado.