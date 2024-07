SALVADOR

Morre homem envenenado após comer feijão em Cajazeiras IV

Ex-companheira de Fabrício também consumiu o alimento e morreu no sábado (13)

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 16:25

Casa onde ocorreu o envenenamento Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Após seis dias internado em estado grave no Hospital Municipal, morreu nesta sexta-feira (19), o homem envenenado no último sábado (13), no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador. Ele e a ex-companheira passaram mal após comerem um feijão. A mulher morreu no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, a morte de Rosineide Silva e Fabrício Oliveira está sob investigação da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Um frasco foi encontrado com Fabrício e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise da substância e elaboração dos laudos que irão esclarecer as circunstâncias da morte.

As duas vítimas "ingeriram veneno misturado com uma comida", segundo a polícia. A mulher teve o corpo encontrado em uma residência no sábado, e o homem estava internado até esta sexta-feira.

Relembre o caso

Rosineide Silva foi encontrada morta no segundo andar de casa com sinais de envenenamento. Já Fabrício Oliveira, foi socorrido quando caiu na rua com os sintomas e ficou internado no Hospital Municipal. Segundo os vizinhos, o casal comeu um feijão.

“Ele saiu de casa por volta das 7h, mas às 10h voltou já dizendo ao mototaxista: ‘me leva pra casa, tô passando mal. Comi um feijão’. Foi o tempo de ele descer da moto e cair bem em frente à residência dele. Estava com a boca espumando, se batendo, uma cena horrível”, conta um morador da Rua Álvaro da Franca Rocha.