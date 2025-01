POPULAR EM SALVADOR

Morre Lise Weckerle, herdeira da Ótica Ernesto

Empresária era filha de Ernst Weckerle, fundador de uma das maiores empresas do ramo óptico da Bahia

Lise, como era conhecida, nasceu em Salvador em 4 de março de 1938. Ela era filha do alemão Ernst Weckerle, fundador da ótica e chegou a ser diretora de Marketing e Recursos Humanos na empresa do pai. Entre 2003 e 2007 presidiu a Associação Comercial da Bahia (ACB) e foi a única mulher a assumir a provedoria da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em 2013. Ingressou na irmandade em 2001 e, até hoje, era diretora de Cultura de Ação Social na organização.

A Ótica Ernesto foi fundada na década de 40 e chegou a ser uma das maiores empresas do nicho no estado, tendo 13 lojas espalhadas por Salvador e duas griffes próprias – SV e Sunvilly. Um outro sucesso do empreendimento foi a propaganda da TV com o slogan "Ernesto, meu rapaz". A gestão da ótica passou por duas gerações da família Weckerle. Atualmente faz parte do Grupo Óticas Brasil, administrada pelo empresário Rafael Alonso. Lise era uma das sócias.