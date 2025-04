LUTO

Morre o fotojornalista baiano Antonio Saturnino

Profissional atuou em veículos com CORREIO e A tarde

Monique Lobo

Publicado em 21 de abril de 2025 às 10:23

Antonio Saturnino Crédito: Reprodução

O fotojornalista Antonio Saturnino Bezerra da Silva morreu, na madrugada deste domingo (20), aos 65 anos, em Salvador. De acordo com informações da esposa, Jaci Albernaz Bezerra, com foi casado por 44 anos, ele faleceu dormindo e não era portador de doença. >

Saturnino atuou com fotojornalista em veículos como o CORREIO e o jornal A Tarde. >

A ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia (Sinjorba), Marjorie Moura, falou sobre o colega. "Saturnino foi um excelente fotojornalista, um dos poucos de sua geração formado em jornalismo pela UFBA [Universidade Federal da Bahia], um companheiro de trabalho generoso, gentil e comprometido com a ética na profissão. Discreto, mas bem humorado, era um prazer enfrentar a rotina de trabalho em sua companhia", descreveu.>

Colega de Saturnino no CORREIO, Socorro Araújo lembrou da delicadeza do profissional. "Fotógrafo, jornalista e amigo querido de muitos de nós", escreveu em uma postagem no Facebook. >

Presidente do Sinjorba, Moacyr Neves falou sobre o legado do fotojornalista, que também foi dirigente do sindicato. "Saturnino fez parte de uma geração de fotojornalistas que ajudou a transformar o papel da imagem como notícia, contando histórias e narrando fatos com arte, singularidsde e força. Deixou ensinamentos e um legado por todas as redações onde atuou, ajudando a formar profissionais das novas gerações", disse.>

O velório vai ser realizado, a partir das 13h, e o sepultamento às 15h30, desta segunda, no Cemitério Memorial Vale da Saudade, em Candeias, com saída de ônibus de Mussurunga 1, setor C, ao meio-dia.>

VEJA FOTOS DE SATURNINO DE QUANDO TRABALHOU NO CORREIO:>

Raios fortes, de 2010 Crédito: Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

Tragédia da Fonte Nova Crédito: Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

Igreja de Loreto, de 2010 Crédito: Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

Ratazana na Avenida Jequitaia Crédito: Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

Queda de avião da Bata Táxi Aéreo, na região de Candeias Crédito: Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO

Festa de Santa Bárbara Crédito: Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO