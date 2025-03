ACIDENTE

Morre segunda vítima atropelada por homem empinando moto na Suburbana

Até hoje, suspeito não foi identificado ou preso

Carol Neves

Publicado em 13 de março de 2025 às 13:02

Acidente aconteceu na Suburbana Crédito: Reprodução

Gilson Lopes do Vale, de 57 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (13), dois meses após ser atropelado por um motociclista que empinava a moto na Avenida Suburbana, no bairro de Paripe, em Salvador. Ele estava internado no Hospital Estadual Mont Serrat desde o acidente, ocorrido no dia 20 de janeiro. >

No dia do acidente, Gilson atravessava a rua acompanhado de Maria dos Santos, que também foi atingida pelo motociclista. Maria foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, no mesmo dia do acidente.>

O sepultamento do corpo de Gilson foi realizado hoje no Cemitério Municipal de Brotas.>

A Polícia Civil ainda não identificou o motociclista responsável pelo atropelamento. As investigações estão a cargo da 5ª Delegacia Territorial de Periperi, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente e localizar o condutor.>

Relembre>

O caso foi registrado por câmeras de segurança de uma loja, que mostra a moto se aproximando já empinando. A mulher desce da calçada de mão dada com o homem, que se desequilibra e cai. Ela está ajudando o homem quando é atingida em cheio pela moto. O homem é atingido também. O motociclista não para para prestar socorro.>

A Polícia Militar diz que equipes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram até o local e encontraram duas feridas. As testemunhas contaram que o motociclista fazia "manobras arriscadas" e os PMs fizeram buscas no local pelo homem, mas ele não foi encontrado.>