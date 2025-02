LUTO

Morre Yolanda Visco, matriarca da família gestora do Shopping da Bahia

Idosa tinha 95 anos

A idosa era viúva do radialista e empresário Ewerton Raimundo de Castro Visco, com quem teve quatro filhos, sendo eles: Adalberto, Simone, Ewerton e Ricardo Visco. "Nós, filhos e família de Yolanda Visco, agradecemos todo carinho recebido, desejamos que ela seja recebida com toda luz e amor que sempre emanou. Seguiremos a missão nessa terra com os ensinamentos de união e força que ela nos deixou", escreveram em nota conjunta. >

O nome da família se tornou referência no mercado empresarial, uma vez que o pai fez parte da fundação e gestão do Shopping da Bahia - o primeiro grande centro comercial no estado, no Nordeste e o segundo shopping center do Brasil. O patriarca foi o primeiro a ocupar o cargo de superintendente no local e atuou na área comercial. >