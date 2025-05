COLUNA BRUNO WENDEL

Salvador: mais um assédio sexual na PM, greve no Judiciário e 'arrastão'

Bruno Wendel

Publicado em 5 de maio de 2025 às 05:00

Tenente é acusado de beijar à força uma subtenente em elevador>

Após vir à tona a denúncia de uma major e duas soldadas de assédio sexual e moral contra o ex-comandante do 24º Batalhão (Brumado), o tenente-coronel Élson Pereira, outro escândalo movimenta os grupos de mensagens da tropa. Desta vez, o episódio teria ocorrido no 18º batalhão (Centro Histórico). >

Há cerca de duas semanas, um tenente teria agarrado e beijado à força uma subtenente no elevador. “Desde o ano passado que a sub se queixava das abordagens, mas tinha medo de denunciar”, diz o trecho do relato. A denúncia diz ainda que o comando deve transferir a Pfem, no lugar do acusado. >

Mas o que a tropa espera da PM é, no mínimo, uma investigação imparcial, em que a vítima não seja mais uma na corporação transformada em algoz. Procurada, a PM não comentou. >

Servidores decretam greve no Judiciário>

Está prevista para esta terça-feira (06), uma greve, por tempo indeterminado, dos servidores do Poder Judiciário baiano. A decisão foi deliberada em Assembleia Geral realizada no último dia 29. >

Segundo o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj), a categoria seguiu os trâmites no âmbito legal, com a expectativa de que o Legislativo e o Judiciário colocassem em pauta para votação o Projeto de Lei que aprova a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). >

Porém, não houve respostas. “Diante do desrespeito, a greve é uma resposta aos poderes de que os trabalhadores e trabalhadoras do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não se renderam às falas mansas e ameaças, muito menos ao silêncio e à inércia”, diz o Sintaj. >

'Arrastão': dupla faz 'a limpa' em vila>

Moradores da Vila Romana, na Estrada Velha do Aeroporto, viveram momentos de terror. Dois homens chegaram à localidade e fizeram um "arrastão" no último dia 28. Entraram em várias residências. A dupla chegou em um carro vermelho.>

Só em uma casa, um dos criminosos levou quatro celulares, cartões de crédito e ainda pôs a arma contra a cabeça de uma criança.>

Esta não foi a primeira vez e os ladrões aproveitam a ausência de policiamento. >