CRIME

Polícia encontra corpo de jovem enterrado após confissão de ex-namorado

Ana Lúcia Carvalho Silva, 20, estava desparecida desde o dia 3 abril

O corpo da jovem Ana Lúcia Carvalho Silva, de 20 anos, foi encontrado na terça-feira (29), em um matagal da cidade de Camacã, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado da vítima confessou ter matado Ana Lúcia e enterrado o corpo dela. Ela estava desaparecida desde o dia 3 de abril. >

Esnan da Silva Souza está preso por suspeita de feminicídio. Durante as investigações, o telefone da jovem foi encontrado com um tatuador local, que confirmou ter recebido o aparelho de Esanan como forma de pagamento. Na primeira vez em que foi ouvido, o ex-namorada negou ter tido envolvimento com o desaparecimento da ex-namorada.>