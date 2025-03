SALVADOR

Morte em UPA: Bruno Reis diz que atendimento foi 'imediato' e secretaria divulga cronologia

Vídeo mostra duração do atendimento e socorro prestado

O prefeito Bruno Reis disse que não houve demora no atendimento à pastora Adnailda Souza Santos, de 42 anos, que morreu no 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, conhecido UPA do Pau Miúdo, na quarta-feira (12). Falando à imprensa nesta quinta, o prefeito defendeu o procedimento e citou as imagens divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que mostram que desde a chegada até a morte se passaram 1h08, ao contrário das mais de 3h de espera denunciadas pela família. >