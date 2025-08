JOGOS DE AZAR

Polícia Civil apreende 14 máquinas caça-níqueis durante operação na Bahia

A ação ocorreu em estabelecimentos que ficam na área do Transbordo, no bairro de Cidade Nova

Uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou na apreensão de 14 máquinas caça-níqueis e outros equipamentos utilizados na exploração clandestina de jogos de azar nessa quarta-feira (30), em Feira de Santana. A ação ocorreu em estabelecimentos que ficam na Rua 02, na área do Transbordo, no bairro de Cidade Nova. >

Durante as buscas, os policiais apreenderam, além das 14 máquinas caça-níqueis, cinco impressoras térmicas, máquinas de cartão, cinco tablets, celulares e dinheiro em espécie. Um homem responsável pelo local foi conduzido à sede da DRFR, no Complexo Policial do Sobradinho, onde foi ouvido e liberado. Ele deverá responder por exploração de jogos de azar e/ou associação criminosa, conforme o andamento das investigações.>

No mês anterior, a Polícia Civil já havia apreendido 57 máquinas do mesmo tipo durante a Operação Terminal Zero. Com a nova ação, sobe para 71 o número de equipamentos retirados de circulação nos últimos 30 dias, em Feira de Santana.>