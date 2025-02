ACIDENTE EM PRADO

Morto em queda de avião na Bahia era empresário mineiro

Aeronave de pequeno porte caiu e pegou fogo, explodindo

A pessoa que morreu na queda de um avião de pequeno porte na Bahia foi identificada como o Fredy Antonio Tanos Lopes, empresário mineiro dono de uma rede de laboratórios. Ele era natural de Sete Lagoas, onde fica sua a sede de sua empresa, Laboranálise. A aeronave que caiu e explodiu na tarde da segunda-feira (10), na zona rural de Prado, no Extremo-Sul da Bahia. >

O sobrevivente é o empresário Mário Gontijo, que pilotava o avião. Ele também é dono de laboratórios, professor e ex-secretário de Saúde de Eunápolis. Com ferimentos, Mário foi levado de helicóptero para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. De acordo com a TV Bahia, Mário Gontijo não teve fraturas e está em estado estável. Ele foi transferido para uma clínica particular de Eunápolis. >