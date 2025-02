TRAGÉDIA

Queda de avião de pequeno porte mata uma pessoa em Prado

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (10)

Uma pessoa morreu após a queda de um avião de pequeno porte em Prado, no extremo-sul baiano. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM-BA), a vítima morreu no momento do impacto. Uma outra pessoa estava na aeronave, foi socorrida com vida e levada a um hospital de Porto Seguro. Não há informações sobre o seu estado de saúde.>