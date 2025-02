ARTES MARCIAIS

Bad Boy Cup reúne talentos do Jiu-Jitsu baiano

O evento abriu o calendário do esporte em Salvador, e precede a premiação dos Melhores do Ano de 2024

Marina Branco

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 20:00

Eros no pódio Crédito: Divulgação

O Jiu-Jitsu já chegou à Bahia em 2025, com a Bad Boy Cup realizada no Ginásio de Cajazeiras. Com 440 atletas, o primeiro torneio da arte marcial do ano movimentou Salvador e interiores do estado, revelando vencedores incríveis e trazendo grandes emoções a quem assistiu. >

Um dos conquistadores do pódio foi o lutador Eros Felipe dos Santos, de 15 anos, destaque na modalidade juvenil, categoria leve até 69 kg. Com uma escala de treinos intensa, o jovem é apaixonado pelo jiu e por MMA. “Para competir, são quatro, três treinos por dia, e ter o amor pelo esporte. Não existe nada que eu goste mais de fazer do que treinar e lutar. É uma paixão e uma realização vencer campeonatos e viver pelo jiu-jitsu ou pelo MMA”, comentou.>

A paixão é tanta, que envolve até a família. Carolina Gama da Silva, mãe de Eros, acompanha o filho em todos os campeonatos, e confessa ficar ansiosa pelos riscos do esporte. “Estar presente no campeonato sempre é vivenciar a realização do sonho do meu filho. É uma explosão de emoções, eu vou orando para que Deus proteja ele, que ele vença, mas também para que nada de ruim aconteça. Meu coração bate acelerado, mas vê-lo no pódio é sensacional”, afirmou.>

Eros e sua mãe na Bad Boy Cup Crédito: Divulgação