UFC

O que fez o lutador de MMA baiano Malhadinho mudar para o peso pesado

Jailton Almeida chegou a vencer uma luta no UFC fora da categoria

Marina Branco

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:30

Jailton Malhadinho, lutador de MMA Crédito: Divulgação

O lutador de MMA baiano Jailton Almeida, o Malhadinho, encantou o mundo em seu caminho até o Ultimate Fighting Championship, o UFC, maior campeonato de luta do mundo. No entanto, mesmo dentro do campeonato, ainda faltava um elemento para que o Malhadinho que marcou a história da luta baiana se formasse.>

A primeira luta de Malhadinho no UFC foi contra Danilo Marques, na UFC Fight Night 200. Vencendo com um knockout técnico na primeira rodada, ele seguiu para o segundo desafio no campeonato, que o levou em direção à categoria onde conquistou o mundo - o peso-pesado. >

Programado para uma luta contra Maxim Grishin na UFC Fight Night 206 em sua segunda passagem no UFC, o atleta soube da desistência do adversário, e acabou encontrando ali a oportunidade perfeita para tornar um debate entre ele e sua equipe realidade. >

“Eu tinha um biotipo muito bom para subir o peso pesado. Além disso, é uma categoria que poderia me colocar no ranking, no cinturão, muito mais rápido. Eu e minha equipe, então, optamos por subir”, conta. Foi assim que Malhadinho mudou de categoria, e enfrentou Parker Porter em sua segunda luta de UFC. Sufocação nu na primeira rodada, mais uma vitória para o baiano. >