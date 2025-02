UFC

Saiba quais são os próximos passos do lutador Malhadinho no MMA

Os sonhos e conselhos de Jailton Almeida, baiano que luta no UFC

Se foi sonhando que Malhadinho, lutador de MMA baiano, chegou ao maior campeonato de luta do mundo, não é chegando lá que ele pararia. Após vencer oito de nove lutas no Ultimate Fighting Championship, o sonho se tornou o cinturão, símbolo de consagração do campeão do UFC. >

“A meta é disputar o cinturão, é deixar a gente sonhar. Eu sempre tive um sonho de fazer uma luta no UFC e hoje eu posso dizer que eu tô indo buscar a disputa de cinturão. Para quem queria viver um sonho, fazer uma luta no UFC só, estar vivendo o sonho de poder disputar o cinturão é um sonho realizado. Então a missão é essa, chegar até lá”, conta.>

“O cinturão significa muito pra mim. Vai ser a chave para concretizar todos os meus sonhos. Ganhar o cinturão vai ser uma coisa surreal para mim, para a minha equipe, minha família, meu povo, minha nação. Vai ser uma coisa muito surreal, muito surreal mesmo”, completa. >

No caminho até lá, outros desejos ainda podem ser realizados, como a expectativa de lutar contra seu maior ídolo no esporte. O lutador norte-americano Jon Jones é um dos poucos que ainda não cruzaram o caminho de Malhadinho nos cards do UFC, e sem dúvidas o mais esperado pelo baiano. “Eu sou muito fã do Jon Jones. Ele é o único lutador que eu queria mesmo lutar, que eu tenho vontade de lutar. O único. É meu ídolo”, conta. >

Ainda que Malhadinho siga em frente cheio de sonhos, o que ele já conquistou se tornou a referência para cada baiano que sonha em um dia vencer na luta. Sempre voltando a sua cidade, o lutador se tornou inspiração para a nova geração do MMA baiano. >

“O conselho que eu deixo para os jovens que querem, que vivem o sonho de querer lutar MMA, é que se mantenham treinando. As oportunidades aparecem num piscar de olhos, então tem que estar preparado para tudo. É treinar, se dedicar, focar no que você quer, ter determinação e humildade”, aconselha. >