Motociclista é preso na Bahia por comprar CNH falsa pelo valor de R$ 3.500

A Polícia Rodoviária Federal, na tarde dessa segunda-feira (19), deteve um homem em flagrante conduzindo uma moto com CNH falsa. A ação aconteceu no Km 22 da BR 407, trecho do município de Juazeiro, na Região Norte da Bahia.



Por volta de 15h00, policiais faziam comando de fiscalização de trânsito, quando deram ordem de parada para uma motocicleta Honda/CG 160 Start conduzida por um homem de 22 anos. Foram solicitados os documentos de porte obrigatório.