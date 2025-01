ACIDENTE

Motorista de 53 anos morre após carreta cair de ponte em rodovia baiana

Veículo tombou em local conhecido como "Curva do Cavaco", na BR-116

Um motorista de 53 anos morreu após o veículo em que ele estava tombar no KM 442 da BR-116, no domingo (12). A carreta transitava na localidade conhecida como "Curva do Cavaco", mas saiu da pista, se chocou com a defensa e, em seguida, caiu da ponte. A vítima foi identificada como Juarez Garcia.