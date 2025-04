CRIME

Motorista de app é morto a tiros por grupo armado no Engenho Velho de Brotas

Caso foi registrado na noite de sábado (12)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2025 às 09:57

Wellington Santos Araújo foi morto dentro de carro Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo identificado como Wellington Santos Araújo foi morto a tiros na Rua do Bariri, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de sábado (12). De acordo com informações iniciais, o motorista estava circulando no local no carro em que trabalhava quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o caso e informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou os primeiros levantamentos para a investigação do caso. A polícia explicou também que relatos apontam que Wellington tenha sido alvo de um ataque de um grupo de homens armados que o interceptaram enquanto ele trafegava pela Rua do Bariri.

No entanto, não há confirmação oficial por parte polícia quanto a possibilidade do motorista ter sido vítima de uma tentativa de assalto que acabou na sua morte. Após os disparos, Wellington foi encontrado ferido e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.