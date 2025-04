SALVADOR

Suspeito de matar vizinho com cinco tiros após discussão é preso tentando fugir na rodoviária

Matheus Oliveira de Jesus, o China, tentava fugir da capital

Wendel de Novais

Publicado em 11 de abril de 2025 às 13:09

Igor de Jesus (na foto) foi morto a tiros e suspeito foi preso na rodoviária Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Matheus Oliveira dos Santos, que é mais conhecido pelo vulgo de ‘China’, foi preso na Rodoviária de Salvador enquanto tentava fugir para Ilhéus, no sul da Bahia. O suspeito foi localizado por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após, horas antes, matar o seu vizinho Igor de Jesus Dias com cinco tiros no bairro de Castelo Branco, na quinta-feira (10). >

De acordo com fonte policial, o crime surgiu a partir de uma desavença na rua entre Igor e o irmão de China. “O que temos, até o momento, é que o irmão de China teria se desentendido e ameaçado a vítima. A princípio, Igor teria defendido uma pessoa do bairro das agressões do irmão do suspeito no início da semana. Depois disso, ele teria feito ameaças que foram concretizadas pelo irmão que deu ao menos cinco tiros na vítima”, conta ele, que não sabe confirmar se o irmão também foi preso na rodoviária. >

A Polícia Civil da Bahia (PC), por meio de nota, confirmou a prisão e destacou que a prisão foi realizada em flagrante. De acordo com a polícia, China e uma outra pessoa foram presos enquanto tentavam embarcar para o sul do estado. Igor foi ferido por disparos de arma de fogo por volta do meio-dia de quinta-feira. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Professor Eládio Lasserre, onde morreu. >

Oitivas de testemunhas e familiares da vítima auxiliaram na identificação dos suspeitos e revelaram que ambos pretendiam deixar Salvador com destino ao interior da Bahia. “Com essas informações, as equipes deslocaram até o Terminal Rodoviário, onde os investigados foram localizados na área de embarque com duas passagens para a cidade de Ilhéus”, informou a diretora do DHPP, delegada Lígia Nunes de Sá. >