VITÓRIA DA CONQUISTA

Motorista de caminhão morre carbonizado em grave acidente na BR-116

Um caminhoneiro que transportava gás (GLP) morreu em um grave acidente no Km 840 da BR-116, na altura de Vitória da Conquista. A batida aconteceu na tarde de segunda-feira (4) e envolveu quatro veículos: duas carretas, sendo uma tanque com GLP, um automóvel e um caminhão.

A pista permaneceu interditada desde o momento do acidente, por se tratar de acidente envolvendo produto perigoso. Por volta das 5h da manhã desta terça-feira, após autorização do funcionário da Ambipar, iniciou-se SIGA e PARE no local do acidente.