ATINGIU O PESCOÇO

Motorista de ônibus é agredido com pedrada após negar carona a passageiro em Salvador

Vítima precisou fazer cinco pontos na ferida

Um motorista de ônibus foi agredido com uma pedrada após negar dar carona para um passageiro em Salvador na manhã desta quarta-feira (26). Um vídeo mostra o trabalhador com a camisa ensanguentada e o assento também sujo de sangue. >

Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Dom Gonzaga, o problema começou quando um homem tentou embarcar no coletivo pela porta do meio e queria realizar a viagem de forma gratuita. A ação, no entanto, é proibida. >